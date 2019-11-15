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Boyner'den Adana'ya yeni mağaza

Boyner'den Adana'ya yeni mağaza
Boyner'den Adana'ya yeni mağaza

Boyner, 2019 yılındaki mağaza yatırımlarına 01 Burda Adana mağazasını da ekledi.

Boyner, Adana'nın yeni yaşam merkezlerinden 01 Burda AVM'de yeni bir mağaza açtı. Yapılan bilgilendirmede; Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı, 2 bin 950 metrekarelik mağaza, kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor.

01 Burda AVM mağazası ile Türkiye genelinde 113'üncü mağazasına ulaşan marka, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla, müşterilerine farklı deneyimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edeceği açıklandı.

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