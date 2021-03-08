Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aştı

Brezilya'da vakalar 11 milyonu aştı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 80 bin 24 yeni korona virüs vaka ile toplam korona virüs vaka sayısının 11 milyon 19 bin 344 olduğunu açıkladı. Ülkedeki korona virüsten kaynaklanan can kaybı ise 265 bin 500 olarak açıklandı. Resmi kaynaklara göre, Brezilya'da görülen korona virüs mutasyonu nedeniyle hastanelerin kapasitesinde yoğunluk yaşanıyor.

Ülkenin Mato Grosso, Santa Catarina, Parana ve Rio Grande do Sul eyaletlerindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin dolu olduğu açıklandı.

Şili'de son 24 saatte 5 bin 302 yeni vaka

Şili'de son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Şili Sağlık Bakanlığı, son 3 günde günlük vakaların 5 binden fazla olduğunu açıkladı. Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı ise 21 bin 77, vaka sayısı ise 855 bin 785'e yükseldi.

Ülkede yaz tatillerinin sona ermesinin ardından, Aralık ve Şubat ayları arasında vakalar artış yaşadı. Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, halka sağlık önemlerin uygulamasının ve korona virüs testi etmesinin çağırısında bulunurken 3. dalga yaşanabileceği uyardı.