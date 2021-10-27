Bu da 2 buçuk metrelik 'piton döner'

Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yılı aşkın süredir sürdüren Mehmet İkram Taş, yenilik yapmak için 30 santimetrelik dönerlerin yanı sıra 2 sene önce 1 buçuk metrelik döner yapmaya karar verdi. Taş'ın, sosyal medyadan paylaştığı 'piton döner' videosu milyonlarca kez izlendi. Döneri uzun ve kıvrımlı olarak servis etmelerinden dolayı adını ‘piton' koyan Taş, ‘piton döner' isminin de marka tescilini aldı.

Siparişlere yetişemeyen Mehmet İkram Taş, bu sefer de 2 buçuk metrelik ‘piton döner' yaptı. İlgiden memnun olduğunu söyleyen Mehmet İkram Taş, “Daha önce bir buçuk metrelik piton döner yapmıştı ve hedefimizin 2 buçuk metre olduğunu söylemiştim. Bu sefer de rekorumuz 2 buçuk metre oldu. Çok fazla talep var. 2 buçuk metre olunca insanların ilgisini çekiyor, kalabalık gruplar bunu tercih ediyor” diye konuştu.

Hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyleyen Taş, “Hedefim Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. Dünya rekoru kırmak istiyorum. 40-50 veya 100 metrelik döner yapmak istiyorum. En büyük zorluğumuz ekmek. Ekmeği tek parça çıkartmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 buçuk metrelik piton döneri yemeye gelen Abdurrahman Yılmaz ise çok beğendiğini söyleyerek, “Çok lezzetli buldum ve herkesin yemesini tavsiye ediyorum. İlk kez böyle büyük bir döner gördüm. Daha önce arkadaşlarımdan duymuştum ama hiç bu kadar beklemiyordum” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay