Bu görüntüler Aydın'dan |İlçe beyaza büründü

Ekipler, Kuyucak ilçesine bağlı Belenova, Ovacık, Sarıcaova ve Buharkent Ericek hattında başlayan kar yağışına karşı iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlatarak vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için yolları açık tuttu. İş makineleriyle yolların kapanmasının önüne geçilirken, tuzlama araçlarıyla da buzlanma yaşanmaması için tuzlama çalışması yapıldı.

Ekiplerin, 24 saat esasına göre değerlendirilen meteorolojik verilere göre olası olumsuzluklara anında müdahale etmek için hazır bekletildikleri öğrenildi.

Ekiplerin tüm kış boyunca her an harekete hazır bekletileceğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının vatandaşlarımızın hayatını etkilememesi için bütün tedbirleri aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi kışa hazır" diye konuştu.

Onur Durmuş

