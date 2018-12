Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Don Kişot'u Öldüren Adam

Don Kişot olduğuna ikna olmuş olan yaşlı ve sanrılı bir adam, reklamcılık müdürü Toby'nin, güvenilir refakatçisi Sancho Panza olduğuna inanır. İkili, modern 21. yüzyıl Londra'sı ve büyülü 17. yüzyıl La Mancha'sı arasında zamanda gidip gelişlerle dolu tuhaf bir yolculuğa çıkar. Yavaş yavaş, tıpkı ünlü roman karakteri gibi, Toby de sanrılı dünyaya kapılır ve hayalleri gerçeklerden ayıramaz duruma gelir. Hikaye, Toby'nin Don Kişot'un rolünü üstlenmesiyle fantazmagorik ve duygusal bir boyut yakalar.

Kafalar Karışık

Kafalar Karışık, evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

Kafalar Karışık filminin başrollerinde sosyal medyada çektikleri videolarla adını duyuran Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları, Türk Pop Müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe ve Funda Arar, sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın ve sosyal medyanın ünlü YouTuberları da yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise “Mustang” filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök üstleniyor.

Ölümcül Makineler

Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra'nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

Paranın Kokusu

Taksi şoförü olan Mehmet işi sayesinde her gün birbirinden farklı insanla tanışır. Taksisine binen insanların yaptıklarını arkadaşları Metin ve Adnan'a anlatan Mehmet, taksiye kamera koymaya karar verirler. Ankara'ya çapkınlığa gelen zengin bir adamına şantaj yapan Mehmet ve arkadaşları aldıkları para ile çevresindeki insanlara yardım eder. Her şey kontrolleri altında ilerlerken mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait dosya takside unutulunca Mehmet, Adnan ve Metin kendilerini bilmedikleri bir maceranın içerisinde bulurlar.

Şampiyon

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisin kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş birlikte unutulmaz başarılara imza attı. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot diğer bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku, gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Hakan Yusufoğulları, Yasemin Yıldız Gürler, Ali Burak Küçük, Tayfun Turhan, Irmak Karakoç, Melike Değirmenci gibi isimler yer alıyor. Uras Zafer Özdemir'in senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımı HM Productions'a ait.

Sihirbazın Balonları

Sihirbazın Balonları, Terry adındaki bir çocuğun maceralarını konu ediyor. Kötü büyücü Grump, tüm insanlığı etkileyecek bir büyü yapar. Büyü adeta insanların gülüşlerinin çalışmasına, eski kahkaha dolu neşeli günlerin geride kalmasına neden olur. Terry, herkesi eski neşesine kavuşturmaya kararlıdır ve bunun için krallığa büyüyü aramaya gider. ÇAndres Couturier'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon türündeki filmin senaryosunu Jim Hecht kaleme alıyor.

Son Çıkış

Tahsin, çalışma saatleri 9-6 olan bir ofiste çalışmaktadır. Hayatından bezmiş ve sabrının sonuna gelmiş olan Tahsin, her şeyi geride bırakıp Akdeniz sahillerine yerleşmeye karar verir. Her şeyini toplayıp umut dolu bir yolculuğa çıkar. Fakat hiçbir şey olanladığı gibi gitmez ve bu macera saçma ve komik bir kabusa döner. İstanbul'dan ayrılmak için her yolu deneyen Tahsin bir türlü amacına ulaşamaz.

Ramin Matin'in yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin başrollerini Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik paylaşıyor.