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Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor
Bu halıya paha biçilemiyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde paha biçilemeyen halı köylüler tarafından devlete teslim edilecek.

 Osmanlı'dan önce kurulan Barcın köyünde bulunan ve en az 5 asırlık halıya paha biçilemiyor. Halının çalınmasından korkan köylüler halıyı yetkililere teslim etmeye hazırlanıyor. Barcın Muhtarı İsmail Yüksel, “Köyümüz Osmanlı kurulmadan önce var olan çok eski bir köydür. Osmanlı devrinde el emeği işçilik ile yapılan çok değerli bir halı olan bu eserin en az 500 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kıymetli halı Osmanlı'dan beri süregelen bir zimmet ile bugünlere kadar ulaştı. Şimdi muhtar ben olduğum için bana zimmet edildi. Biz bunun bakımını yapamayız, o yüzden bu halıyı yetkililere teslim etmek istiyoruz” diye konuştu. 

Halının köy camiinden kalan bir halı olduğunu ifade eden İsmail Yüksel, “Halının çalınmasından korkuyoruz. Yetkililer de bu konuya özen gösterirlerse halıyı kendilerine teslim etmek istiyoruz” dedi.  

Fatih Ak
 

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