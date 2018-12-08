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Bu iş yerinde parası olmayana çorba bedava

Bu iş yerinde parası olmayana çorba bedava
Bu iş yerinde parası olmayana çorba bedava

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir iş yerinde parası olmayan herkes çorbasını ücretsiz içiyor.

Emet ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bulunan ahşap evde yapılan restorasyon ile dünü ve bugünü yaşatan ve turizme katkı sağlayan işyerinde, yöresel Emet yemekleri yanı sıra restoran hizmetide veriliyor. İşletmenin son günlerde uygulamaya başladığı 'parası olmayana çorba bedava' kampanyası ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. 

Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal, iş yerine yaptığı ziyarette işletme sahibine örnek davranışı dolayısıyla plaket verdi. Ünal, yaptığı açıklamada, ''Emet İlçemiz esnaflarımızdan Mustafa Uçak'ın, ekonomik durumu olmayan vatandaşlarımıza, ücretsiz çorba ikram kampanyası başlatması Ahilik ruhunun yaşaması bakımından tüm esnaflarımıza örnek olmuştur. Bu davranış odamız yönetim kurulumuzca plaket takdimiyle ödüllendirilmiştir. Bu örnek davranışından dolayı esnaf kardeşimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu. 

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