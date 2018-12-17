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Bu kadarına da pes! Engelli, aracını şarj etmek için geldiği istasyon önünde şaşkına döndü

Bu kadarına da pes! Engelli, aracını şarj etmek için geldiği istasyon önünde şaşkına döndü
Bu kadarına da pes! Engelli, aracını şarj etmek için geldiği istasyon önünde şaşkına döndü

‘Hayatı Aydınlat’ Projesi kapsamındaki konserden elde edilen gelirle Taksim Meydanı'na konulan akülü sandalye şarj istasyonunun kabloları çalındı.

Bu kadarına da pes! Akülü şarj istasyonun kabloları koparıldı - Tıkla İzle

 Akülü sandalye aracını şarj etmek için gelen Süleyman Şen, şarj istasyonunda gördüğü manzara karşısında şoku yaşadı. 

‘Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kabloları çalındı. Yaklaşık 2 hafta önce Taksim Meydan'a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçları koparıldı. Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Süleyman Şen, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü.
Aracını şarj etmek için geldiğinde hayal kırıklığı yaşadığını belirten Süleyman Şen, “ Aracımı şarj etmeye geldim ama yapamadım. Makinenin kabloların uçlarının ikisini de koparmışlar. O yüzden bende aracımı şarj edemiyorum. Taksim civarında oturduğum için sürekli buraya geliyordum. Ama şuanda aracımı şarj edemediğim için müşkül durumdayım” dedi.  

Sümer Avcı
 

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