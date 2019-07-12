Bu kez ortaya pişmiş topraktan mezar çıktı

Hisardere Köyü yolu üzerinde definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların olduğu tarla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl kamulaştırılmıştı. Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede bugünden itibaren arkeolojik kazılar başladı. İznik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazıları Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç yürütüyor. Bir haftadır yürütülen kazılarda bugün geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, mezarın içerisinde değerli bir eşyaya rastlanılmadığı, sıradan pişmiş topraktan yapıldığı öğrenildi.

Halil Ataş