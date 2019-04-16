Bu köy borcu nedeniyle icralık oldu

31 Mart Yerel Seçimleri'nden bir hafta sonra köye gelen icra takibi köylüyü adeta şaşkına çevirirken, köy sakinleri, icra takibiyle borcun belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde birilerinin gelip köyü satın almasından endişe duyuyor.

Görele'nin Ataköy köyüne 31 Mart Seçimleri'nin ardından icra takip tebligatı geldi. Bu karar karşısında endişelenen köy sakinleri köylerinin icradan satılmasından endişe duyduklarını ifade ettiler. Köy Muhtarı Talip Öner “ Eski köy muhtarı tarafından köy adına verilen 7 bin TL'lik bir senet icra takibine gitmiş. Senet icradan işleme konulmuş. Seçimlerden bir hafta sonra köyümüze tebligat yapıldı. Borcu görünce elbette şaşırdım. Daha önceki muhtar döneminden yapılan borçlar olduğu anlaşılmaktadır. Ama köy adına ne yapıldı ? Ne borcu belli değil. Köy karar defterinde yer alan bir kayıt yok. Şimdi çıkıp birileri 'Ben bu köyü icradan satın aldım' ya da 'Satın alacağım' diyebilir. O durumda biz ne yapacağız? Böyle bir şey de ilk defa görülmüştür. Bu borcun altından kalkmak için biz de kanuni itirazlarda bulunduk. Şimdi sonucunu bekliyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Osman Bilir ise “Film gibi bir durum yaşıyoruz. Adete Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmindeki Satılık köy sahnesi gerçek oldu. Bu borcu ödeyemezsek köyün herhalde girişine satılık köy diye tabela dikerler. Bu durum karşısında Kaymakam ile görüştük gerekli incelemeyi ve tahkikatı yapacağını söyledi. Şimdi Kaymakamımızın yapacağı tahkikatı bekliyoruz” diye konuştu.

Köyün eski muhtarı Erdinç Usta ise köy adına yapılan çalışmalar sonucunda kalan borçlarla ilgili verilen bir senet olduğunu ifade ederek “Bu borç köyden para toplanarak ödenecekti ama muhtarlığı kaybedince alacaklı yasal süreç başlatmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bilge-Bekir Öztürk

