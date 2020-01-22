Bu mahallede kar kalınlığı 1 metre

Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde bulunan bin bin 230 rakımlı Yarımca mahallesinde kışları çetin geçiyor. Eskişehir merkezine yakın olmasına rağmen yüksekte bulunmasından dolayı kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri sürekli hazır bulunarak mahallenin yollarını açarken, halk ise kar yağışına her daim hazırlıklı olduklarını ve bu sebeple de yazları su konusunda sorun çekmediklerini ifade etti.

“Kar yağdığı zaman sokaklar kapanıyor, belediye ekipleri gelip sürekli açıyor”

Yarımca Mahalle Muhtarı Mehmet Tevfik Şahin, kar yağdığı zaman sokakların kapandığını fakat Tepebaşı Belediyesi'nin gelip temizlediğini ifade ederek, “Karımız Aralık ayında başlıyor Allah nasip ederse ocak, şubat ve mart sonuna doğru devam ediyor. Yayla olduğu için kışımız güzel oluyor. Şuan 1 metreye yakın kar var. Yollarımız açık belediyelerimiz çalışıyor. Sokaklarımız kapalı olduğu zaman Tepebaşı Belediyemiz gelip sokakları iş makineleri açıyor. Kar yağdığı zaman sokaklar kapanıyor, belediye ekipleri gelip sürekli açıyor. Şimdi bizim burası yüksekte olduğu için zaman zaman olumsuzluklara neden oluyor. Kış mevsiminde sis de olduğu zaman yollarda biraz sıkıntımız oluyor. Ama yollarımızı sürekli belediye ve karayolları ekipleri açıyorlar” dedi.

“Kışın en çetin geçen yerlerinden bir tanesindeyiz”

Mahallelerinin, kışın en çetin geçtiği yerlerden biri olduğunu söyleyen Tevfik, “Kara alışkınız, çocukluğumuzdan beri karın için olduğumuz için sürekli alışkınız. Bu da bizim için büyük bir nimet. Yazın sularımız bol oluyor, sebze, meyve ve ekinlerimiz bol oluyor. Buranın yani bizim mahallenin rakımı bin 230 civarında, o yüzden kışın en çetin geçen yerlerinden bir tanesindeyiz. Yalnız, hayatımızdan memnunuz Allah daha kış versin” ifadelerini kullandı.

Burak Tekin - Mustafa Kaplan

