Geçen sene az miktarda palamut ile sezonu kapatan balıkçılar, bu seneye palamut bolluğu nedeniyle sevinçli girdi. Sezon başlayalı 3 hafta olmasına karşın balık tezgahları çeşitliliğiyle hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Geçen seneye göre denizden bol miktarda palamut çıkarken yine çinekop, mezgit, istavrit sevenler de balık tezgahlarının önünü mesken tutuyor.

Düzce'de 20 yıldır balıkçılık yapan ve sezonu değerlendiren Onur Hazır, “Bu sene sezonumuz bereketli. Balık denizlerimizde bol. Fiyatlarımız çok iyi. Hem müşteri hem biz mutluyuz. Palamut, çinekop balığımız bol. Hamsi bu sene biraz sıkıntılı. Ama diğer balık çeşitleri bol. Fiyatlar çok uygun. Palamutlar 600-700 gram geliyor. 10 liraya 12 liraya satıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre çok güzel. Balık bollaştıkça ilerleyen zamanlarda daha da fiyatlar düşer. Umudumuz daha da düşsün halkımız bol bol balık yesin. Gönül ister ki 5 lira-6 lira olsun herkes yesin. Umudumuz daha da düşmesinden yana. Vatandaşlar şu an en çok mevsim balığı olduğu için palamuta ilgi gösteriyorlar. Sonrasında istavrit ve mezgit palamutu takip ediyor” dedi.

"Taze balık kulağından değil gözlerinden anlaşılır"

Onur Hazır, sezonu olmasına rağmen balığın taze olup olmadığının anlaşılabilmesi için vatandaşlara tüyolar da vererek, “Herkes kulağına bak der ama biz balıkçılar balığın tazeliğini anlamak için gözüne bakın deriz. Bir balığın gözü parlıyorsa balık zaten kendisini gösterir. Ondan sonra kulağına bakarlar. Balığın her yerine bakanlar var ama bir balığın taze olup olmadığını anlamak için en garanti yeri gözleridir” diye konuştu.

Bu sene tezgahlar da sofralar da balığa doyacak

Onur Hazır ayrıca, “Bu sene bereketli olması tezgahlarımıza yansıdı. Geçen sene mesela palamut balığımız hiç yoktu. Halk da biz de isyandaydık ama bu sene daha sezon açılalı çok olmadan tezgahlarımızda bütün balık çeşitlerimiz var. Bu sene tezgahlar da sofralar da balığa doyacak” dedi.

Ali Yıldız - Selçuk Akyol