'Bu seneki sınavlar avantajlı'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kademeli ve kontrollü bir şekilde hafifletiliyor. Normalleşme planları çerçevesinde YKS ve LGS yeni sınav tarihleri açıklandı. Buna göre LGS 20 Haziran, YKS 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Mektebim Koleji Eğitim Koordinatörü Serdar Şeker sınavlara yönelik yeni açıklanan kararlar doğrultusunda öğrencilerin üç noktada avantaja sahip olabileceğini söyledi.

Yeni sınav tarihleriyle beraber yapılan açıklamalar sonucunda üç avantajın oluştuğunu bildiren Serdar Şeker, sınav tarihlerinin, sınavda uygulanacak sürenin ve barajın geriye çekilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

''Açıklanan sınav takvimiyle beraber alınan kararlara baktığımızda öğrenciler açısından önemli kolaylaştırmalar söz konusu. Üniversite sınavının 1 ay kadar öne çekilmesi bu salgın döneminde yaşanacak daha uzun vadeli stresin de bir anlamda kısalmasına sebebiyet verecek. Salgın sebebi evde geçirilen zaman öğrencilerde doğal olarak bir sıkıntı yaşanmasına sebebiyet verdi. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sınav stresinden kurtulmak istiyorlardı. Sınav tarihinin bu noktada öne çekilmiş olması, öğrencilerde oluşan gerilim açısından yararlı olabilecektir''.

''İkinci avantaj, sınav süresinin uzatılması noktasında''

İkinci avantajın sınav süresinin uzatılması noktasında yaşanacağını bildiren Şeker, “TYT oturumuna yarım saatlik süre eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. Bugüne kadar kendisini 135 dakikaya göre ayarlamış öğrencilerin bundan sonraki süreç içinde kendilerini yeni ayarlanmış zamana göre organize etmelerini bekleyeceğiz. Özellikle ilk etapta yapamadıkları sorulara geri dönebilmeleri için ek bir zamana sahip olacaklar. İlave edilen 30 dakika takıldıkları sorulara daha fazla vakit ayırabilmelerine yardımcı olacaktır'' dedi.

180 olarak uygulanan TYT baraj puanının 170'e indirilmesini de üçüncü avantaj olarak gördüğünü ifade eden Şeker, ''Geçtiğimiz senelerde 170-180 puan bandında yaklaşık 100 bine yakın öğrencimiz herhangi bir üniversiteye yerleşemeyerek açıkta kalıyordu. Bu sene yaşanan olağanüstü durumdan dolayı karar vericiler, bu noktada bir rahatlama sağlamak istemiştir. Bunu da bir avantaj olarak görmemiz gerekir. Bu açıklamalardan sonra alınan kararları hızlı bir şekilde değerlendirerek sürece uyum sağlamaları ve bol miktarda deneme sınavları, soru çözümleri ve tekrarlarla kendilerini hazırlamalarını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Sınavlara kendi okullarında girecekler''

Öğrencilerin yaşanan salgın hastalık sebebi ile vakitlerini evlerinde geçirdiklerini bildiren Şeker, ''LGS'ye giren çocuklar muhtemelen dışarı çıkacakları ilk gün hayatlarının önemli bir dönemecini oluşturacak olan bir sınava girecekler. Bu doğal olarak ilave bir stres oluşturacak. Ama çocukların kendi okullarında sınava girecek olmaları mutlaka bu kaygı durumunu önemli ölçüde azaltacaktır. Öğrenciler sınav için okullarına geldiklerinde hiç bilmedikleri bir ortamla karşılaşmayacaklar. Kendi okullarında sınava girecekler. Yabancı ortam gerilimi azalmış olacak. Okulun dışında kendi rehber öğretmenleri tarafından karşılanacaklar. Bu da öğrencilere mekanda misafir olmama hissiyatı vererek moral sağlayacaktır'' diye konuştu.

''Motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekiyor''

LGS ve YKS'de bu seneye özel olarak sınav kapsamlarının daraltıldığını ifade eden Şeker ''Bu sene için sınav birinci dönem konularından hazırlanacak. Sınavda sorumlu olunan konuların azalması, öğrencilerin hakim oldukları konuların sayı olarak artması anlamına geliyor. Bol miktarda tekrar ve zamanı doğru kullanma çalışmaları yapılması gerekiyor. Uzaktan eğitim materyallerinin bol miktarda kullanılması faydalı olacaktır. Pek çok kurumun uyguladığı online deneme sınavları var. Mümkün olduğunca fazla deneme sınavlarına girmeleri faydalı olacaktır'' şeklinde konuştu.