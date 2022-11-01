Bu tavukların yumurtası yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira

Erdemli ilçesinde 2 çocuk babası Volkan Özcan, 4 yıl önce çocuklarının taze yumurta tüketmesi için eşinin isteği üzerine tavuk almaya karar verdi. İlk önce köy tavuğu almayı düşünen Özcan, sosyal medyadan paçalı, kakülleri olan süs tavuklarını görünce 'bunlarında yumurtası yenir' diyerek onlardan almaya karar verdi. İlk önce bir çift alan daha sonra araştırma yaparak farklı cinslerini görüp onlardan da alan Özcan'ın bu durum hobisi oldu. Her geçen gün hobisi artan Özcan, süs tavuklarından aldığı yumurta ile civ civ de üretmeye başlayarak ticaretine de atıldı. Bir birinden farklı 25 cinsten 250 süs tavuğu sahibi olan Özcan geçen yıl yurt içinin yanı sıra Afrika, orta doğu ve Avrupa ülkelerine 7 bin 500 adet yumurta ile çok sayıda anaç sattı. Bu sezonda 10 bin yumurta satmayı hedefleyen Özcan, yurt içinde yumurtaların 20 ile 80 TL arasında, yurt dışında ise 7-8 dolar bandında talep gördüğünü aktardı.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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