Bu uçak uçmuyor, doyuruyor

100 ton ağırlığındaki dev uçağın içi ve kanatları masa ve sandalyeler ile donatılırken, uçağın altında kalan arazi de yaz aylarında restoran olarak hizmet veriyor. İki ay önce hizmet vermeye başlayan uçak lokanta karayolu üzerinde bulunması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Meraklı vatandaşlar önce maket olarak gördükleri uçağın içine girince gerçek uçak olduğunu anlıyor.

“Diğer uçaklar uçuyor, bu doyuruyor”

Muğla'ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, karayolu kenarında dev bir uçak görünce ziyaret etmeden ayrılmıyor. Vatandaşlar, “Yol üzerinde olması nedeniyle ilgimizi çekti ve geldik. Uçak tasarımı mükemmel. Çok değişik bir konsept. Bu büyüklükte böyle bir uçak restorana rastlamadık. Turistik bir alanda hizmet vermesi de çok güzel. Bu uçağı diğer uçaklardan ayıran tek fark, onlar, uçuruyor bu doyuruyor” dediler.

“Enleri ile dünyada tek”

Uçak Park işletmecisi Karadenizli iş insanı Cemal Işıldık, uçak lokantanın dünyada tek olduğunun belirterek, “Türkiye'nin alternatif turizme ihtiyacının olduğunun bilincindeyiz. Bunun ilk adımı olarak bu hizmeti güzel Muğla'mızda uyguladık. Bu uçak enleri ile Türkiye'de değil, dünyada bir tane. Enleri ise yerden en yüksekte olan yani yerden 10 metre yüksekti. İstanbul'dan 15 parçaya bölünüp Muğla'ya gelmesi, 100 tonun birleştirilip bir araya getirilmesi ve 25 bin metrekarelik bir alanda alternatif turizm hizmeti verme amacıyla kurmuş olduğumuz bu uçağın tatil köyümüzün ilk etabı. Bu uçak bölge turizmine müthiş bir heyecan getirecek” dedi.

“Elhamdülillah sezona yetiştirdik”

9 ay gibi kısa bir sürede işletmeyi yaz sezonuna yetiştirdiklerini belirten Işıldak, “Bizim amacımız ülkemize ne kazandırabiliriz ona bakıyoruz. Yabancı turistlere nasıl alternatif hizmet verebiliriz konusunda ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Elhamdülillah kazasız belasız bu sezona yetiştirdik. Gelecek yıl burada çok daha farklı konsept ile ülkemizin farklı yörelerin mimari yapılarını sentezleyerek özellikle Muğla mimari ise konaklamayı hedefliyoruz. Burada asıl amaç ülkemize hizmettir, istihdam sağlamaktır. Bunu da başardık diye düşünüyorum” dedi.

“Bu çılgın bir proje”

Gelen müşterilerin ilginç sorularını cevaplamak zorunda kaldığını belirten Cemal Işıldak, nereden aklınıza geldi sorusuna “Karadenizliye böyle bir soru sorulmamalı” diyerek, “Bu gerçek mi, maket mi? Bu buraya nasıl geldi? Gibi sorularla karşılaşıyorum. Toplumun böyle ilginç soruları var. Bu soruları da aydınlatmaya çalışıyorum” dedi.

“Bu çılgın bir proje”

Projenin çılgın bir proje olduğunu söyleyen Işıldak, “Önemli olan zoru başarabilmektir. Yapılan işten heyecan duymaktır. Her şey para demek değildir. Ülkemize ve bölgemize maddi açıdan katkı sağlayabiliyorsak ki bu bariz bir şekilde ortada sağlanılıyor. Yerli ve yabancı turistin çok dikkatini çekiyor. Böyle bir konsept dünyada yok”

“Cumhurbaşkanımızı ağırlamak isterim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirten Karadenizli iş insanı Işıldak, “Şeref duyarız. Kapımız sonuna kadar herkese açık. Mutlu oluruz" derken, açıldığı iki ayda uçak restoranı 200 bin kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Airbus A300 uçak

Dört yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak ve Nurettin Işıldak kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 15 parçaya ayrılan dev uçak, tırlarla turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye ve Fethiye-Antalya karayolu üzerinde 25 bin metrekarelik arazi üzerine monte edildi.



Bekir Tosun

