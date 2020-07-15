İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buca'da metruk bina yıkıldı

Buca'da metruk bina yıkıldı
Buca'da metruk bina yıkıldı

Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta bulunan madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmadığı için çöplüğe dönen metruk binayı yıktı. Geçtiğimiz şubat ayında amacı dışında kullanımını önlemek için pencere ve kapıları kapatılan binanın kimliği bilinmeyen kişilerce kullanıldığı ve çevre halkını rahatsız ettiği tespiti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yıkım işlemi gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, madde kullananlara ait şırınga, alkol şişelerinin de bulunduğu çöp eve dönen binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı. Buca Belediyesi ekipleri, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem yapılabileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.