Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu 26