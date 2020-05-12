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Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu 26

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