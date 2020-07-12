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Bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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