Bugün hava nasıl olacak? 16 mayıs yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33