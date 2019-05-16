İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bugün hava nasıl olacak? 16 mayıs yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 16 mayıs yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 16 mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24 
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28 
Adana: Az bulutlu ve açık 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 28 
Samsun: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.