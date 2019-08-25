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Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Samsun, Trabzon, Erzurum'da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 37 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37 
Antalya: Az bulutlu ve açık 36 
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39  

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