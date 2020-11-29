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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21
Samsun: Az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

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