Bulgaristan'dan İhsan Taş'a 'Kaçış 1950' plaketi

Geçtiğimiz günlerde Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, filmin yapımcısı İhsan Taş'a “Kaçış 1950 filmini bizlere kazandırdığınız için teşekkür ederiz” yazılı bir plaket yollamıştı...

1950 - 1970 yılları arasında Bulgaristan'dan, Türkiye'ye kaçmaya çalışan 3 Türk gencinin hikâyesini konu alan filmi beyaz perdeye kazandıran İhsan Taş, filmin göçmenlerin 100. yılına denk gelmesiyle göçmenlere aynı zamanda “100. yıl” sürprizi de yapmış ve filmi onlara armağan ettiğini açıklayarak alkışlanacak bir davranış sergilemişti.

Yıllar sonra gelen plaketi ilk gördüğünde çok duygulandığını ifade eden başarılı yapımcı “Bana göre filmler aynı zamanda yaşanmışlıkları da anlatmalı, bilinmeyenleri de öğretmeli... Biz bu filmi çekerken orada yaşayan kardeşlerimizin çektiği zorlukları birazcık bile olsa dile getirebildiysek ne mutlu bize... Aradan yıllar geçmesine rağmen, bu kibar davranışıyla bizi onore eden Ardino Belediye Başkanı Sayın Resmi Murat'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu adım iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirir” diye konuştu.

