Bulgarlar, Kırklareli'de kışlık mesaisinde

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlarını hazırlayan pazar esnafının yüzü Bulgaristan'dan gelen turistlerle güldü. Ayakkabıdan çantaya, kışlık kazaktan monta kadar her ihtiyacını Kırklareli'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, pazar esnafına can suyu oldu. Bulgar turistlerin yanı sıra yerli vatandaşlar da havaların soğumasıyla birlikte kabandan bota, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ürün için tezgahlara koştu.

Bulgarların Edirne'den sonra Kırklareli'ni daha çok tercih etmeye başladıklarını söyleyen Pazar Esnafı Emre Atalas, “Bulgarlar şu anda daha yoğun geliyorlar. Aradaki fiyat farklılığı, yani şu an bizimle kıyasladıkları zaman üçte bir fiyatına ürün tedarik ediyorlar. Özelikle kıyafette, gıdada çok fazla bizi tercih ediyorlar. Edirne'ye geliyorlardı, şimdi de Kırklareli'ne daha yoğun gelmeye başladılar. Burası şu anda onlara daha yakın kalıyor, kapı itibariyle daha da yakındayız. Şimdi kurulacak pazar pazarını da hepsi bekliyor; orayı da merak ediyorlar. İşlerimiz güzel şu anda, Bulgarlarla alışverişimiz bayağı var” dedi.

Hüseyin Çanlı

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