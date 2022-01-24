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Burası Antarktika değil Elazığ

Burası Antarktika değil Elazığ
Burası Antarktika değil Elazığ

Elazığ’da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

Burası Antarktika değil Elazığ - Tıkla İzle

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı.


Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı. Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.

Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeni ile buz tuttu. Oluşan buzlar havadan görüntülendi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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