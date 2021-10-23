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Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Burdur'da bir traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Yeşilova ilçesine Bağlı Harmanlı köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova'dan Burdur istikametine giden Yusuf A. (58) yönetimindeki 15 NU 680 plakalı traktöre takılı römorka aynı yönde giden Ahmet A. (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimdeki 15 LH 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Şenol Özalp, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emir Baş (6) ve Günaydın Cirit Baş (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan Bayram B. (49) ve Yağmur B. (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Yağmur B. Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Kapan
 

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