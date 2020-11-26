Burkina Faso'da Devlet Başkanı Kabore ikinci kez seçimleri kazandı

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan milletvekili ve devlet başkanlığı seçiminin sonucu belli oldu. Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) tarafından yapılan açıklamada, mevcut Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin oyların yüzde 57.87'sini alarak seçimlerden ikinci kez galip çıktığı duyuruldu. 2015'ten bu yana terör saldırılarının hüküm sürdüğü ülkede iktidarda olan ve güvenliği sağlama sözü veren Kabore, seçimlerde muhalefetten 12 adayla karşılaştı. Muhalefetteki Eddie Komboigo yüzde oyların 15.48'ini toplarken, Zephirin Diabre ise yüzde 12.46 oy alabildi.

80'i Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından görevlendirilen yaklaşık 10 bin ulusal ve uluslararası gözlemci seçim sürecinde yer aldı.