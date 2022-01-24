Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu

Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasının ardından askerler devlet televizyonunda darbe bildirisi okudu. Darbe bildirisini okuyan Yüzbaşı Sidsore Kaber Ouedraogo, darbeyi Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba atfederek, Devlet Başkanı Kabore ve diğer tutukluların güvenli bir yerde olduğunu ifade etti. Darbenin kansız şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Ouedraogo, Kabore'nin zorluklar karşısında ülkeyi birleştiremediğini açıkladı. Darbeci askerler kendilerini Yurtsever Koruma ve Restorasyon Hareketi olarak tanımladı.

Bildiride, hükümetin, Ulusal Meclisin ve Devlet Başkanlığı Ofisinin feshedildiği, tüm sınırların kapatıldığı ve Anayasının askıya alındığı duyurularak, ülkedeki yeni seçimler için "herkesin kabul edebileceği" bir takvim oluşturmaya çalışılacağı ifade edildi.

ECOWAS ve Afrika Birliği'nden kınama

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, darbeyi kınayarak, ulusal diyalog çağrısında bulundu. ECOWAS tarafından yapılan açıklamada, “Pazar gününden bu yana bir darbe girişimiyle karakterize edilen Burkina Faso'daki siyasi ve güvenlik durumunun evrimini büyük bir endişeyle izliyor” ifadeleri kullanılarak, “ECOWAS bu son derece ciddi eylemi kınıyor” dendi.

Burkina Faso'da 7 yıl öncede darbe girişiminde bulunulmuştu

BUrkian Faso'da eski Devlet Başkanı Blaise Compaore'nin eski askeri yardımcısı olan Gilbert Diendéré, 2015 yılında darbe girişiminde bulunmuş, söz konusu girişim kitlesel protestolar sonucu başarısız olmuştu. Darbe girişiminden aylar sonra, Kabore ulusal seçimleri kazanarak ülkenin 49 yıl sonra orduya bağlı ve geçici olmayan Devlet Başkanı olmuştu.

Ne olmuştu?

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyulduğu bildirilmiş, askerler dün başlayan olaylarda Genelkurmay Başkanı ile İstihbarat Servisi Başkanlarının görevden alınmasını ve örgütlerle savaşmak için daha fazla kaynak sağlanmasını talep etmişti. Askerler ayrıca, yaralı askerlere daha iyi bakılmasını ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de daha fazla yardım yapılmasını istemişti.

Askerleri desteklemek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, iktidardaki İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi (MPP) merkezini ateşe vermiş, yetkililer olayların ardından bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Hükümet darbe iddialarını reddetmiş ve krizin kontrol altına alındığı belirtmişti.

Kabore'nin başkent Ouagadougou'daki ikametgahı çevresinde gece boyunca yoğun silah seslerinin ardından, dört güvenlik kaynağı ve bir diplomat basına verdiği demeçte, Kabore'nin bir ordu kampında isyancı askerler tarafından gözaltına alındığını aktarmıştı.

Öte yandan, ülkede geçtiğimiz hafta 11 asker, darbe planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.