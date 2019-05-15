İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Çileği'nde ilk hasat başladı

Bursa Çileği'nde ilk hasat başladı
Bursa Çileği'nde ilk hasat başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yılın ilk çilek hasadı başladı. Tarlada 4 ile 5 lira arasında satılan çilek üreticisini sevindirmedi.

İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin ilk hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlk hasadına nisan ayında başlanan çileğin son hasadı aralık ayında sona erecek. 

Çilek üreticisi Muharrem Cankurt, hasadın yeni başladığı belirterek, "Hasat başladı, fiyatlar ortalama 4 ile 5 lira arasında değişiyor. Geçen yıl fiyatlar aynıydı. Gübre ilaç ve diğer maliyetlere baktığımızda geçen yılla göre bu yıl neredeyse yüzde yüz artış söz konusu. Bu da bizleri zorluyor. Üretime baktığımız zaman geçen yıla göre bu yılda hasat oldukça güzel görülüyor. Tek düşüncemiz maliyetlerimizi kurtarmak. Çileğimiz çok kaliteli, duyan mutlaka almaya geliyor" diye konuştu.  

Seyfettin Aras

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.