Bursa Çileği'nde ilk hasat başladı

İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin ilk hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlk hasadına nisan ayında başlanan çileğin son hasadı aralık ayında sona erecek.

Çilek üreticisi Muharrem Cankurt, hasadın yeni başladığı belirterek, "Hasat başladı, fiyatlar ortalama 4 ile 5 lira arasında değişiyor. Geçen yıl fiyatlar aynıydı. Gübre ilaç ve diğer maliyetlere baktığımızda geçen yılla göre bu yıl neredeyse yüzde yüz artış söz konusu. Bu da bizleri zorluyor. Üretime baktığımız zaman geçen yıla göre bu yılda hasat oldukça güzel görülüyor. Tek düşüncemiz maliyetlerimizi kurtarmak. Çileğimiz çok kaliteli, duyan mutlaka almaya geliyor" diye konuştu.

Seyfettin Aras