Bursa iş dünyası ‘Bursaspor' için tek yürek oldu

Bursaspor, Spor Toto Süper ligde bugün tarihi bir maça çıkıyor. Yeşil-beyazlı takımın ligde kalıp kalmayacağını yakından ilgilendiren Göztepe karşılaşması öncesinde Bursa iş dünyası temsilcileri Bursaspor için destek kampanyası başlattı. Bursalı firmaların yoğun destek verdiği kampanyanın yanı sıra iş dünyası temsilcileri yeşil beyazlı takım için sosyal medya üzerinden de destek mesajları yayınladı. Bursaspor'un her zaman yanında olacaklarını belirten Bursalı firmalar, Bursaspor'un yerinin süper lig olduğunu ifade ettiler.

İbrahim Burkay: "Bursasporumuzun yanındayız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medyadaki mesajında “Şehrimizin en önemli markası olan Bursasporumuzu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Bursa iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyarak Bursasporumuzu bu zorlu virajı atlatmasında bu kampanyaya sonuna kadar destek olacağız” dedi.

TOFAŞ CEO'su ve TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Bursa sanayisi olarak Bursa şirketleri olarak Bursaspor'un yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Steven Young: “Bursaspor'un yeri Süper Lig'dir”

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Köklü mazisiyle şampiyonluk yaşamış kulübümüze Göztepe maçında sonsuz başarılar diliyoruz. Bursaspor'un yeri Süper Lig'dir” şeklinde konuştu.

Hüseyin Durmaz: “Tek yürek olma zamanı”

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “İnşallah Bursaspor olarak en güzel günleri hep beraber yaşayacağız.“ mesajını verirken; DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy, “Bursasporumuza iyi gününde ve kötü gününde her zaman destek olduk. Bugün de takımımız için tek yürek olma zamanı” dedi..

Markus Rapp: “Omuz omuza verme zamanı”

Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp, “Bursagaz olarak Bursaspor'umuzu bu zorlu mücadele karşısında sonuna kadar destekliyoruz. Bu kentin harika bir takıma ve gerçek bir ruha sahip olduğuna eminiz. Şimdi bu maçı alma zamanı. Bol şans.”

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bursa gibi lider bir şehrin takımı olan Bursaspor'umuzun yeri süper ligdir. Şampiyonluğuyla gururlandığımız takımımız için şimdi omuz omuza verme zamanı” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Çabuk