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Bursa'da 1800 yıllık surları ateşe verdiler

Bursa'da 1800 yıllık surları ateşe verdiler
Bursa'da 1800 yıllık surları ateşe verdiler

Bursa'da 1800 yıllık Bizans surlarını lastik yakıp ateşe verdiler.

Bursa'nın İznik İlçesinde daha önceden belediyeye ait piknik masalarını, kulübeleri ateşe vererek kül eden magandalar yine ortaya çıktı. İznik sahil yolu üzerinde 1800 yıllık tarihi Bizans surlarına ait burca lastik yakılarak zarar verildi.

Gece 23.30 sıralarında meydana gelen olayda vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden zabıta ve emniyet ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldular. Tarihi burcun dibinde yanan kamyon tekerleği ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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