Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Yunus Y. ile Metin Z. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Yunus Y. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Metin Z.'yi bacağından vurarak yaraladı.

Yunus Y. hemen bölgeden hızlıca kaçarak uzaklaşırken sesleri duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Metin Z.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metin Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.