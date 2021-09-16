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Bursa'da asker ve düğün konvoyunda caddeleri birbirine kattılar

Bursa'da asker ve düğün konvoyunda caddeleri birbirine kattılar
Bursa'da asker ve düğün konvoyunda caddeleri birbirine kattılar

Bursa'da düğün konvoyu ile asker eğlencesinde, otomobil ve motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren ve havaya ateş açan kişiler büyük tepki topladı.

Bursa'da asker ve düğün konvoyunda caddeleri birbirine kattılar - Tıkla İzle

Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde düğün konvoyu ve asker eğlencesinde sokakları adeta birbirine kattılar. Ara sokaklarda lastik yakan, motosiklet ile tek teker üzerinde seyir eden, akan trafikte araçları sollayan otomobiller, kameralara yansıdı.

Bazı araçlardan ise rastgele ateş açıldığı görüldü. Motosiklet ile lastik yakan 2 genç, motosikletin ani hızlanması sonucunda yere düştü bu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur
 

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