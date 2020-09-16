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Bursa'da başı boş at dehşet saçtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da başı boş at dehşet saçtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da başı boş at dehşet saçtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da, başı boş at iki aracın kaza yapmasına sebebiyet verirken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki bariyere bağlı atın yanında duran kamyonetin sürücü ve beraberindeki bir kişi, atın bağlı olduğu ipi çözdü.

Serbest kalan at işlek caddede sağ şeride geçince, seyir halindeki bir araç ani fren yaptı. Arkasından gelen bir araç, fren yapan otomobile çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, başı boş at hızla gözden kayboldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Gönül
 

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