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Bursa'da ilginç kazalar güvenlik kameralarında

Bursa'da ilginç kazalar güvenlik kameralarında
Bursa'da ilginç kazalar güvenlik kameralarında

Bursa’da motosikletli sürücülerin ilginç kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da bir motosikletli aracını çalışır halde bırakıp markete girdi. O esnada meraklı başka bir vatandaş çalışır vaziyetteki motosikletin gazına basınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Hareket eden motosikleti durdurmaya çalışan meraklı genç ne yapacağını şaşırdı. Motosiklet ise marketin dışında bulunan içecek dolabına çarparak durabildi.
Başka bir kazada ise bir şirkette kurye olarak çalışan sürücü Kapalıçarşı'da hızını alamayarak ayakkabı dükkanına girdi. O sırada kapıda duran dükkan sahibi ne olduğunu anlamazken, yaralanmadan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gökay Başdan-Abdullah Uğur
 

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