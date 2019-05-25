Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Kaza, İnegöl Bursa Yolu üzerindeki organize sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş G. idaresindeki 16 S 6129 plakalı midibüs organize sanayideki mobilya fabrikasında çalışan işçileri Akhisar Mahallesi'ndeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Seyir halinde ilerleyen midibüsün sürücüsünün karşısına otomobil çıkınca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolü kaybeden sürücü yolun kenarındaki yeşillik alana midibüsü devirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bakıcı

Edinilen bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Savaş Gündüz (34) idaresindeki 16 S 6129 plakalı mobilya işçilerini taşıyan midibüs şoförü, iddiaya göre önüne kamyonun geçmesinin ardından hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje yan yattı. Yan yatan araç, sürüklenerek elektrik direğini devirdi. Araç içerisinde bulunan Savaş Gündüz (34), İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Songül Berksoy (40), Sadettin Aydın (58), Fahriye Korkmaz (42), Kadir Kahraman (28), İsa Taşçı (32) ve Meryem Çağlayan (51) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Salih Bakıcı - Seyfettin Aras