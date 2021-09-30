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Bursa'da kendini arayan adam dünya gündeminde

Bursa'da kendini arayan adam dünya gündeminde
Bursa'da kendini arayan adam dünya gündeminde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu.

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İnegöl'de yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu. Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.

İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.

Dünya basının peşinde olduğu Beyhan Mutlu'nun ise, "Bir arkadaşımla birlikte alkol aldıktan sonra ormanlık alanda uyuyakalmışım. Arkadaşım bana ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunmuş. Uyandığımda bir baktım etrafta arama ekiplerini gördüm. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. Ben de arayayım dedim. Meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var öyle şeylere" dediği belirtildi.

 

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