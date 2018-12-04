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Bursa'da kontrolünü kaybeden otomobil dükkana daldı

Bursa'da kontrolünü kaybeden otomobil dükkana daldı
Bursa'da kontrolünü kaybeden otomobil dükkana daldı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü telefoncu dükkanına daldı.

Bursa'da kontrolünü kaybeden otomobil dükkana daldı - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam merkez Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı renkli bir otomobil dükkanın kepenklerine hızlı bir şekilde çarparak hurdaya dönüyor. 

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İş yeri sahibi İsmail Demir, "Gece yarısı komşuların araması üzerine dükkana geldim. Geldiğimde otomobil dükkanının içerisine girmişti. Şans eseri yaralının durumunun iyi olduğunu öğrendim. 15 bin liralık zararım var ama kaza yapan kişiyle anlaştık, şikayetçi değilim" dedi.
Dükkanda ise kazadan sonra tadilat başlatıldığı görüldü.  

Hakan Gönül - Serkan Akkuş
 

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