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Bursa'da tanker devrildi, kimyasal madde paniği yaşandı

Bursa'da tanker devrildi, kimyasal madde paniği yaşandı
Bursa'da tanker devrildi, kimyasal madde paniği yaşandı

Bursa'da sülfirik asit yüklü TIR, yoldan çıkarak yan yattı. Yol kenarına dökülen kimyasal madde AFAD ekiplerince temizlendi.

Kaza, Harmancık ilçesi Gökçeler Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sülfirik asit yüklü tanker, yoldan çıkarak yan yattı. Tankerdeki kimyasal maddeler yola döküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince yol kenarına dökülen maddelerin kimyasal ölçümleri yapılarak geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından devrilen tanker kaldırılıp, yola dökülen kimyasal madde temizlendi.

Ali Erdem 
 


 

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