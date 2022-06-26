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Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı

Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı
Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı

Bursa'da bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişiler, mahalleli tarafından evden çıkarılırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı - Tıkla İzle

Yangın, 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 14.Şen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Evde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Haberi alan baba, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın sebebinin ise sigaradan çıktığı iddia edildi.

Ahmet Berke Erdal
 

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