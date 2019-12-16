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Bursa'da yaşayan 14 yaşındaki Damla'dan 3 gündür haber alınamıyor

Bursa'da yaşayan 14 yaşındaki Damla'dan 3 gündür haber alınamıyor
Bursa'da yaşayan 14 yaşındaki Damla'dan 3 gündür haber alınamıyor

Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki Damla Uzun’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Damla cuma günü hasta olması nedeniyle okula gitmedi. Kızlarını evde bırakarak sabahın erken saatlerinde işe giden anne ve baba, işten eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Kayıp kızı çevrede aramaya başlayan aile yakınları, tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Emniyet güçleri kayıp kızı arama çalışmaları başlatırken, kayıp genç kızın babası Salih Uzun, kızlarının bir an önce bulunmasını, görenlerin insaniyet namına 155'e bildirmelerini istedi.

Zafer Peker

 

 

 

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