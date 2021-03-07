Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası

Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte doldu taştı. Sosyal mesafe ve herkesin kendi seccadesinde saf tuttuğu namazın ardından dualar edildi. Korona virüs tedbirlerinin üst düzeyde olduğu camilerden Ulucami, genciyle yaşlısıyla doldu taştı. Camiye gelenlerin araçları yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı ilçelerden gelenlerde tarihi camide cemaat ile namaz kılmanın huzuruna vardı.

Kısıtlamanın kalktığı ilk hafta camilere akın ettiklerini belirten vatandaşlar, “Yaklaşık 1 senedir gelmek istiyorduk. Ama hafta içi çalışıp hafta sonu da evlerde kaldığımız için gelme fırsatımız olmuyordu. Açıldığı gibi herkes gibi bizlerde buraya geldik. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Herkes mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederse inşallah bir daha kısıtlamalar yaşamayız. Camilerimizin de esnafında açık olması çok önemli” dedi.

Camilerden ayrılan ailelerin ilk adresi ise uzun zamandır kapalı olan çorbacılar oldu.

Abdullah Çibir

