Bursa'nın 3 ay yetecek suyu var

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 45, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17. Ortalama doluluk oranı yüzde 31 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 20 milyon 604 bin 808 metreküp olduğu, şehre verilen su miktarının ise toplam 401 bin 813 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağı belirtilirken, yetkililer ise vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Zafer Peker

