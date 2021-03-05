Bursaspor en son 19 yıl önce Boluspor'a kaybetti

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım rakibine karşı galibiyet üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 55 resmi maçın 20'sini Bursaspor, 14'ünü Boluspor kazanırken, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. Rakibine en son 8 Mart 1992'de 2-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlı takım, o günden bu güne 6 kez Boluspor'la karşı karşıya geldi. Bursaspor, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yüzü görmedi. Sezonun ilk yarısında Bursa oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar 4-2 kazandı. Bursaspor'un gollerini, Ali Akman (2), Burak Kapacak ve Batuhan Kör attı. Boluspor ise Muhammed Bayır ve Melih Okutan ile skor tabelasını değiştirdi.

Barış Yalım

