Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yavuz görevinden istifa etti

Bursaspor'da dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Yeşil-beyazlı yönetimin etkili isimleri arasında yer alan Coşkun Yavuz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yavuz ayrıca 5 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da da Erkan Kamat'ın listesinde yer alıyordu. Coşkun Yavuz'un yaptığı açıklama şu şekilde: “2020-2021 sezonu boyunca büyük bir onur ve gururla kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde, büyük fedakarlıklarla yürütmüş olduğum Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden ve 5 Haziran'da yapılacak olan olağan genel kurul öncesi Erkan Kamat'ın yönetim kurulu listesinden şehrimizin ve şehrimizin dinamiklerinin duyduğu güvensizlikten dolayı istifa ediyorum. Göreve geldiğimizde mazbatası teslim edilemeyen, elinde istifasıyla bekleyen hukuk departmanı ve muhasebe birimi lağvedilmiş koskoca bir şehrin sessiz kaldığı bir kulüpte yöneticilik almaktan dolayı onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte yanımızda olan Bursaspor'a gönül vermiş tüm Bursaspor sevdalılarına saygılarımı sunuyorum.”

Barış Yalım

