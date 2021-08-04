Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Buse naz Sürmeneli finale çıktı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.
Kokugikan Arena'da Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain karşılaştı. Rakibine attığı yumruklarla saydıran Busenaz Sürmeneli rakibini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Busenaz Sürmeneli 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 08:30'da final maçına çıkacak.
Buse Naz Çakıroğlu finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.
Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Buse Naz rabinini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva ile 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 08:15'te karşılaşacak.