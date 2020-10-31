İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buse'nin kahramanı Özlem Tezel o anları anlattı

Buse'nin kahramanı Özlem Tezel o anları anlattı
Buse'nin kahramanı Özlem Tezel o anları anlattı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile telefonda konuşarak onu sakinleştiren Kızılay görevlisi, o anları anlattı.

Buse'nin kahramanı Özlem Tezel o anları anlattı - Tıkla İzle

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Kızılay görevlisi Tezel, o anları anlattı.

Tezel, "Her 15 dakikada bir, yarımşar, birer dakika aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden ve sakinliğini koruması adına konuşarak krizi yönetmeye çalıştık. Ben Kızılay Manisa Şube'de ilk yardımcıyım. Biz hastamızdan önce bilgi aldık. Bilinç durumu zaten açıktı. Kırığı çıkığı, kanaması var mı diye bilgi aldık. Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Gerçekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedelerimiz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız" dedi.
Buse ile telefon konuşmasını anlatan Tezel, "Buse acil olarak çıkmak istediğini söylüyordu. Sabırla beklemesini söyledik. Erken dönemde bir şey duyamıyordu. Köpeğin sesini duyması umut oldu bizim için. Buse enkazdan çıkar çıkmaz biz başka yere intikal ettik. Bu sebeple enkaz sonrası görüşme fırsatımız olmadı. Önemli olan onun dışarı çıkması ve diğer kazazedelerin dışarı çıkması. Biz Kızılay olarak vatandaşların yanındayız" diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan
 

İLGİLİ HABER
Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hem Buseyi hem Erol Amcayı kurtardık Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hem Buse'yi hem Erol Amcayı kurtardık'

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.