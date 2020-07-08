İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyük Yayla'da elektrik isyanı

Büyük Yayla'da elektrik isyanı
Büyük Yayla'da elektrik isyanı

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak ve Yeşilköy mahallelerinin ortak yaylası olan Büyük Yayla sakinleri elektriğe hasret kaldı.

2013 yılından bu yana elektrik hattı döşenmesine rağmen yaylaya bir türlü enerji verilmediğini belirten ve yaylada hayvancılıkla uğraşan yayla sakinlerinden Havva Çakal, ”Turizme açık yaylalarda elektrik var. Biz hayvancılık yapıyoruz, elektrik yok. Yoğurdumuzu, sütümüzü, yağımızı, peynirimizi koyacağımız yer yok. Ürünlerimiz heba oluyor. Bizim günahımız ne ?. Sesimizi lütfen duyun” ifadelerini kullandı.

7 yıldır döşenen elektrik hattından evlerine enerji verilmemesinin haksızlık olduğunu belirten yayla sakinleri, elektrik sayaçlarının bağlanıp elektriklerinin verilmesini isterken, bu sorunun çözülmesini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.