Büyükçekmece'de bir evde patlama meydana geldi

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Binanın 2. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dairede meydana gelen patlamada yaralan bir kişi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu. Polisin patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

Başkan Hasan Akgün'den patlama açıklaması

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de patlamanın yaşandığı apartmanda incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Başkan Akgün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “Bir kişi yaralandı. Şu anda polis ve itfaiye ekipleri içerideki çalışmalarını devam ettiriyor. Daha sonra itfaiye ekiplerimiz patlamanın nedenine yönelik resmi açıklamayı yapacaktır. Çalışmalar devam ediyor. Hayati bir tehlikesi yok. Belden yukarıda yanması var. Doğalgaz patlamasına benzemiyor” dedi.

Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama

Büyükçekmce Kaymakamlığı, 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açılamada, “İlçemiz Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ata Sokakta bulunan bir binanın 3. katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olayı meydana gelmiştir. Patlama sonucu oluşan yangında yaralanan İ.G. isimli vatandaşımız 112 ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmış olup gerekli tahkikata başlanmıştır” denildi.

Erdal Can İçelli