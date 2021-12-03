İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükçekmece'de çıkan yangında anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Büyükçekmece'de çıkan yangında anne ve kızı sinir krizi geçirdi
Büyükçekmece'de çıkan yangında anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Büyükçekmece’de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içerisindeki dairelerini gören anne ve kızı gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi.

Büyükçekmece’de çıkan yangında anne ve kızı sinir krizi geçirdi - Tıkla İzle

Olay, saat 14.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Evlerinin alevler içinde kaldığını gören anne ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bölge sakinlerinden Mert Yıldırım, "Yangın çıkmış. Çatıda çalışma yapıyorlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçeride mahsur kalan yok" dedi.

Hakan Polat - Murat Delice - Burak Uğur

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.