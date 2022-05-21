Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Çatalca yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışmasını son anda fark eden Fikret Güneş kontrolündeki 39 AAF 780 plakalı kamyonun durduğunu gören 39 SD 987 plakalı aracın şoförü ani fren yaparak durdu. Bu sırada hızla gelen Gökhan Öktelik kontrolündeki İETT otobüsü, önünde duran araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı ve bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Kazada, 39 SD 987 plakalı aracın şoförü hafif şekilde yaralanırken otobüsteki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı otobüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şaban Tektaş - Murat Delice - Mert Yıldırım